Çocuklarıyla Bahçede Otururken Dehşeti Yaşadı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir kişi, ailesiyle birlikte evinin bahçesinde otururken silahlı saldırıya uğrayarak, sağ omzundan yaralandı. Başından geçenleri anlatan vatandaş ise olay sırasında çocukların bahçede oyun oynadığını söyleyerek, "Bizi hedef aldılar. Biz bu kişilerin naylon fatura işi yaptığını, uyuşturucu kaçakçısı olduklarını polise, savcılığa söylemiştik" iddiasında bulundu.

Olay, 2 gün önce Adem Yavuz Mahallesi'ndeki bir evin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen şüpheliler, Dündar Dursun Özkan'ın evinin bahçesine gelerek, tabanca ile ateş etti. Ailesiyle bahçede oturduğu sırada sağ omzundan yaralanan Özkan, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise olaya ilişkin inceleme başlattı.

Olay anı güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, beyaz otomobilin evin önüne geldiği, araçtan eve ateş açılmasıyla vatandaşların panik olduğu anlar yer aldı.

"Şükürler olsun çocuklara bir şey olmadı"

Olay anını anlatan Dündar Dursun Özkan, "Olay günü eşim, çocuklarım ve kardeşlerimle bahçedeydik. Çocuklar bahçede oynuyordu. Bir araba geldi kapının önüne. Evin içine doğru, çocukların ve benim üzerime ateş açıp kaçtılar. Açılan ateş sonrasında sağ omzuma mermi isabet etti ama şükürler olsun çocuklara bir şey olmadı. En tehlikelisi, çocukların bahçede olması ve o anda ateş edilmesiydi" dedi.

"Yaptığı işleri deşifre etmiştik"

Özkan, şu iddialarda bulundu:

"Bu kişiler İstanbul'da kendilerine mafya süsü veren, önüne gelene para verip adam tutup ateş ettiren tipler. Naylon fatura, uyuşturucu kaçakçılığı yapan, kendilerini İstanbul'un sahipleri sanan kişiler. Bunlar daha önce de gelip evimize ateş ettiler. Şükür ki kimse yoktu. Tekrar geldiler ve bu kez bizi hedef aldılar. Biz bu kişilerin naylon fatura işi yaptığını, uyuşturucu kaçakçısı olduklarını polise, savcılığa söylemiştik. Bunların başındaki kişi yurt dışında başka suçtan aranmakta. Burada da 3 fabrikaları var. Değişik kişilerin üzerine açmışlar ve naylon fatura satıyorlar. Daha önce tehdit aldık. Sağdan solda beni öldüreceklerini söylüyorlar. Biz bunların yaptığı işleri deşifre etmiştik"







İHA