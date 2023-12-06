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D-100'de Hafif Ticari Aracın Çarptığı Yaya Ağır Yaralandı

Üst geçidi kullanmayan yayaya otomobil çarptı

D-100'de Hafif Ticari Aracın Çarptığı Yaya Ağır Yaralandı

06 Aralık 2023 Çarşamba 10:23

Kocaeli'nin Gebze ilçesi D-100 karayolunda hafif ticari aracın çarptığı yaya ağır yaralanıdı. 
   Kaza, Hacı Halil Mahallesi D-100 kara yolu geçişi Malkaoçoğlu Mehmet Bey Üst Geçidi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan H.O. idaresindeki 34 RU 3620 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan H.Ö.'ye (63) isimli yayaya çarptı. Çarpmanın şiddetiyle H.Ö. yol kenarına savruldu. Aynı istikamete giden A.A. hakimiyetindeki 34 EL1210 plakalı otomobil ise aniden duran 34 RU 3620 plakalı hafif ticari araca çarptı.112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulması üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan H.Ö., Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazaya karışan otomobil sürücüleri H.O. ve A.A., polis ekiplerince karakola götürüldü. 
  Üst geçidi kullanmadığı görülen H.Ö.'nün, hayati tehlikesinin bulunduğu kaydedildi. 
  Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

                                          


İHA
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