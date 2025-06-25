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Darıca Belediyesi'nden, Başkan Bıyık'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama

Darıca Belediyesi'nde zabıta personeli intihar etmiş, tabancasından çıkan kurşun Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'ı yaralamıştı. Belediye tarafından yapılan açıklamada, Başkan Bıyık'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Darıca Belediyesi'nden, Başkan Bıyık'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama

25 Haziran 2025 Çarşamba 10:19

 Edinilen bilgiye göre, Başkan Muzaffer Bıyık ile konuşmak için belediye binasına gelen zabıta personeli Kerim D. (35), yanında bulunan tabancayı kafasına dayayarak ateş etti. Tabancadan çıkan kurşun, Başkan Muzaffer Bıyık'ın koluna da isabet etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan zabıta personeli Kerim D. ve Muzaffer Bıyık, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Zabıta personeli, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 
   
  "Sağlık durumu iyi" 
  Darıca Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Bugün akşam saatlerinde, belediyemizde görevli bir personelimizin yaşadığı psikolojik sorunlar nedeniyle intihar girişiminde bulunması sonucu, olay yerinde bulunan Belediye Başkanımız Muzaffer Bıyık seken bir kurşunla yaralanmıştır. Başkanımız derhal Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmış, yapılan kontroller sonucu sağlık durumunun iyi olduğu ve olaydan sadece ufak bir sıyrıkla etkilendiği tespit edilmiştir. Başkanımızın genel durumu iyi olup, tedbir amaçlı müşahede altındadır. Yaşanan bu üzücü olayla ilgili adli süreç başlatılmış olup, konu emniyet ve yargı makamlarının takibindedir. Sürece dair gelişmeler oldukça kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşılacaktır" denildi. 


İHA
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