ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Define ararken oyduğu kayanın altında kaldı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde define aradığı iddia edilen şahıs, kazdığı kayanın altında kaldı. Çok sayıda ekibin katıldığı operasyonda, yaralı şahıs sıkıştığı yerden kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Define ararken oyduğu kayanın altında kaldı

02 Ocak 2025 Perşembe 11:24

 Olay, 01.00 sıralarında Karaabdülbaki Köyü girişinde meydana geldi. İddiaya göre define arayan Cem D., bir kayanın altını kazdığı sırada kaya yerinden oynadı. Sol ayağı kayanın altında kalan şahıs, kendi imkanları ile çıkamayınca 112 acil çağrı merkezine haber verildi. Olay yerine kısa sürede AFAD, itfaiye, UMKE, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.  
 
  Acı içinde inledi 
  Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yaralı Cem D.'yi kurtarmak için operasyon başlattı. Ekiplerin kurtarma operasyonu sırasında yaralı acı içinde inledi. Yaklaşık bir saat süren operasyonun ardından şahıs, bulunduğu yerden kurtarma ekipleri tarafından çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan şahıs, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Şahsın sol ayağının hasar gördüğü öğrenildi. 
  Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. 


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Ünlü avukattan mahkeme başkanına Dubai çikolatası içinde rüşvet iddiası Ünlü avukattan mahkeme başkanına Dubai çikolatası...
Trafo onarımı sırasında 2 personelin yüzü ve kolu yandı Trafo onarımı sırasında 2 personelin yüzü ve...
Darıca'da elektrik telleri ve trafolar patladı Darıca'da elektrik telleri ve trafolar patladı
Yaşlı çiftin kaldığı gecekondu yandı, mahalleli sokağa döküldü Yaşlı çiftin kaldığı gecekondu yandı, mahalleli...
4 kişinin tekmeli yumruklu saldırısına uğradı, jandarma kurtardı 4 kişinin tekmeli yumruklu saldırısına uğradı,...
Özçekim yapmak isterken düşen genç kadın böyle kurtarıldı Özçekim yapmak isterken düşen genç kadın böyle...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Ünlü avukattan mahkeme başkanına Dubai çikolatası...
Kocaeli Adliyesi'nde mahkeme başkanı olan eski öğrencisini ziyaret eden ünlü avukat, hediye verdiği Dubai...

Haberi Oku