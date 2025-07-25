banner1179
ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Dehşet veren kavgada yeni gelişme: 22 şüpheliden 14'ü tutuklandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde iki aile arasında çıkan ve 2'si ağır 8 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan kavgaya ilişkin gözaltına alınan 22 şüpheliden 14'ü tutuklandı. Dehşet anlarına ait, bir vatandaş tarafından çekilen yeni görüntüler de ortaya çıktı.

Dehşet veren kavgada yeni gelişme: 22 şüpheliden 14'ü tutuklandı

25 Temmuz 2025 Cuma 11:13

 Olay, 21 Temmuz Pazartesi günü saat 19.30 sıralarında Yenişehir Mahallesi Arkan Sokak ile Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi kesişiminde meydana geldi. Sokak ortasında husumetli iki aile arasında kavga çıktı. Silah, taş, sopa ve demirlerin kullanıldığı olayda 1 kişi vurularak, 7 kişi ise darp sonucu çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan silahla vurulan kişi ile darp edilen 1 kişinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. 
 
  Yakalanan 22 şüpheliden 14'ü tutuklandı 
  Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçu kapsamında olaya karıştığı tespit edilen 22 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen 22 şüpheliden 14'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.  
   
  Balkondan ateş açtı  
  Olaya ilişkin güvenlik kamerası kayıtlarının yanı sıra, bir vatandaşın cep telefonuyla kaydettiği yeni görüntüler de ortaya çıktı.  Bu yeni görüntülerde, kavgaya karışan tarafların birbirlerine demir ve sopalarla saldırdığı anlar yer alıyor. Görüntülerde ayrıca, bazı kişilerin yalın ayak kaçıştığı, başına darbe alan bir kişinin yere yığılarak bayıldığı ve bir şüphelinin de elindeki tüfekle balkondan havaya ateş açtığı anbean görülüyor. 


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Feci kazada ağır yaralanan sürücü, hayatını kaybetti Feci kazada ağır yaralanan sürücü, hayatını...
Köprü ayağına çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 ağır yaralı Köprü ayağına çarpan otomobil hurdaya döndü:...
Yediemin otoparkında yangın Yediemin otoparkında yangın
Yeğenini öldüren amcaya ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi Yeğenini öldüren amcaya ağırlaştırılmış...
Tekne faciası son anda önlendi: 3 kişiyi boğulmaktan sahil güvenlik kurtardı Tekne faciası son anda önlendi: 3 kişiyi boğulmaktan...
Kükürt deposundaki yangında kimyasal duman paniği Kükürt deposundaki yangında kimyasal duman paniği
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Feci kazada ağır yaralanan sürücü, hayatını...
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otomobilin köprü ayağına çarpması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan...

Haberi Oku