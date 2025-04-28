ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Demirin ucu elektrik teline temas edince facia yaşandı: 3 yaralı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde elektrik akımına kapılan üç kişi yaralandı.

Demirin ucu elektrik teline temas edince facia yaşandı: 3 yaralı

28 Nisan 2025 Pazartesi 10:05

 Olay, 11.30 sıralarında Çamlıtepe mahallesi İnci sokak No:18’de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ev sahibi U.E., iş arkadaşları E.Y. ve G.Y.’yi yardıma çağırdı. Balkona çıkarılan yaklaşık 7 metre uzunluğundaki demir çerçeveyi yukarı çekmeye çalıştıkları sırada, demirin ucu yüksek gerilim hattına temas etti. Elektrik akımına kapılan 3 kişi bir anda yere yığıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralanan U.E., E.Y. ve G.Y., Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kocaeli Şehir Hastanesi’nin yanık ünitesine sevk edildi. 
  Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.  


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
206 sanık hakkında 5 klasörlük iddianame 206 sanık hakkında 5 klasörlük iddianame
Tamir sırasında yangın çıktı: Geriye iskeleti kaldı Tamir sırasında yangın çıktı: Geriye iskeleti...
Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu: 1 şüpheli tutuklandı Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu: 1 şüpheli tutuklandı
2 gencin ölümüne sebep olan cinayet gibi kazada karar 2 gencin ölümüne sebep olan cinayet gibi kazada...
Kandıra Belediyesi'nin düzenlediği turnuvada lisanslı hakem öldüresiye darp edildi Kandıra Belediyesi'nin düzenlediği turnuvada lisanslı...
10 bin euroluk lityum pil ve klima hırsızlığı: Şüpheli tutuklandı 10 bin euroluk lityum pil ve klima hırsızlığı:...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

206 sanık hakkında 5 klasörlük iddianame
Mesleki Eğitim Merkezleri (MESEM) üzerinden usulsüzlük yaparak kamuyu yaklaşık 77 milyon lira zarara uğrattıkları...

Haberi Oku