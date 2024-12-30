Doğalgaz meselesine Darıca Belediyesi’nden kriz masası çözümü Darıca Belediyesi, ilçe genelinde yaşanan doğalgaz sıkıntısında vatandaşların mağduriyetini en aza indirmek için kriz masası oluşturdu.

30 Aralık 2024 Pazartesi 16:36