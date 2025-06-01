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Doktoru darp ettiği iddia edilen şahıs konuştu

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir şahıs, nikah sebebiyle kan tahlili vermek için gittiği aile sağlığı merkezinde çıkan tartışmada, iddiaya göre doktoru darp etti. Olayın odağındaki şahıs, ilk saldırının doktordan geldiğini, makaslı ve yumruklu saldırıya uğradığını, ayrıca nişanlısının da darp edildiğini iddia etti. Öte yandan, olay anında yaşanan gerginlik güvenlik kameralarına yansıdı.

Doktoru darp ettiği iddia edilen şahıs konuştu

01 Haziran 2025 Pazar 09:41

 Olay, dün Mollafenari Mahallesi Ankara Caddesi'ndeki Mollafenari Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Usame Aybay (28), nişanlısı ile evlilik için kan talebinde bulunmak üzere aile sağlığı merkezine geldi. Aile hekimi olarak görev yapan Nurettin Ceylan (30), kan tahlili için talepte bulunan Aybay'a işlemin saat 10.30'da bittiğini belirtti. Çıkan tartışmada, iddiaya göre Aybay doktoru darp etti. Olayın ardından doktor, darp raporu alarak Usame Aybay'dan şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Aybay, ifadesi sonrasında serbest bırakıldı. Yaşanan olayda, koridordaki telaş ve koşuşturma sağlık ocağının kamerasına yansıdı. 
 
  "Doktor, 'Uğraşamam, haftaya gelin' diyerek işlemi yapmayı reddetti" 
  Yaşanan olaydan dolayı sosyal medyada linç edildiğini söyleyen Usame Aybay, "Geçtiğimiz perşembe günü nişanlımla birlikte kan tahlili yaptırmak üzere Aile Sağlığı Merkezi'ne gittik. Kan tahlili vermek istediğimizi söylediğimizde doktor, kuryeci arkadaşın gittiğini, haftaya gelmemiz gerektiğini söyledi. Kuryeci arkadaşın gitmediğini fark edince doktora söyledim. Bunun üzerine doktor, 'Kuryeci ile konuş ondan sonrasına bakalım' dedi. Kuryeci ile görüştüm kan verene kadar bekleyebileceğini söyledi. Beraber doktora gittik, kabul ettiklerini dile getirdiler ancak doktor, 'Uğraşamam, haftaya gelin' diyerek işlemi yapmayı reddetti" şeklinde konuştu. 
 
  "Fiziksel saldırıya ilk başlayan kişi doktordur" 
  Bunun üzerine doktorun odasına gittiğini belirten Aybay, "Hocam, kabul edildi. Neden işlem yapılmıyor?" diye sordum. Aynı yanıtı aldım. Ben de özel sağlık kuruluşunda işlemin yapılıp yapılmayacağını sorduğumda kan tahlilinin özel kuruluşta verebileceğimi söyledi. Bunun üzerine nişanlımla beraber kapıdan çıkarken kendisine ‘Madem özel sağlık kuruluşunda işlemimizi yapabiliyorduk, beni neden buraya getirdin' diyerek sitem ettim. Odadan çıkarken doktor arkamdan yüksek sesle ve üslupsuza 'Sen gel buraya' diye seslenerek beni tekrar içeri çağırdı. İçeri girdiğimde doktor elindeki makası bana savurdu. Kendimi savunmak için parmağımı öne koyduğumda parmağım kesildi ve iki dikiş atıldı. Ardından yüzüme yumruk attı. Fiziksel saldırıya ilk başlayan kişi doktordur. Ben de bu saldırıya karşılık olarak kendisine iki yumruk attım. Sonrasında doktor yeniden bana vurmaya çalışırken ‘Omzum çıktı' diyerek oturdu ve ‘Omzum çıkmasaydı sen görecektin' diyerek beni tehdit etti" ifadelerini kullandı. 
 
  "Nişanlımı da darp etti" 
  Olay sonrası sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde hakkımda birçok asılsız iddia dolaşmakta ve kamuoyu yanıltılmaktadır. Gerçeğin çarpıtılmasına karşı kendimi savunma zorunluluğu duydum. Olayın ardından karakola giderek ifademi verdim, savcılık karşısına çıktım. Kamera kayıtları incelendi, tüm tanıklar dinlendi ve doktorun ve tanıklarının ifadelerinin gerçeği yansıtmadığı tespit edildi. Tüm bu süreç belgeli ve kayıt altındadır. Ben savcılıktan çıktıktan sonra doktorun ailesi tarafından mesaj yağmuruna tutuldum. Yumruk atarken omuzu çıkan var, ancak yumruk yiyince omzu çıkan yoktur. İlçe sağlık müdürü açıklama yapacakmış, neye istinaden açıklama yapılacak. İlk vuran kendi sağlık çalışanı, ne diyecek, ‘Benim çalışanım vatandaşı kesse de kimse bir şey yapamaz mı?' diyecek. Bunu anlayamıyorum. Ayrıca nişanlıma da darp uygulandı. Bilmeden kimsenin haksız yorumlarda bulunmamasını rica ediyorum." diye konuştu. 
Aybay, kendisinin de doktordan şikayetçi olduğunu, nişanlısı ve kendisinin de darp raporu olduğunu dile getirdi.  


İHA
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