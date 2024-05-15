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Dolaptan Çıkan Göçmen Kaçakçılarının 21'i Tutuklandı

Kocaeli merkezli 8 ilde Özel Hareket polisinin desteği ile göçmen kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 21 şüpheli tutuklandı.

Dolaptan Çıkan Göçmen Kaçakçılarının 21'i Tutuklandı

15 Mayıs 2024 Çarşamba 09:47


  Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince düzensiz göçmenlerin şok evlerde barındırılmasını sağlayan ve ülke içerisinde nakledilmelerini organize eden şüphelilere yönelik farklı illerde düzenlediği operasyonlarda 63 düzensiz göçmen yakalanırken, 4 şüpheli tutuklanmıştı. Operasyona ilişkin devam eden süreçte 10 Mayıs Cuma günü Kocaeli merkezli İstanbul, Ankara, Hatay, Kayseri, Manisa, Mersin ve Gaziantep'te emniyet ekiplerince Özel Harekat polisi destekli operasyon gerçekleştirildi. Örgütlü bir şekilde göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 21 şüpheli yakalandı. Şüphelilere ait ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 23 düzensiz göçmen de yakalanırken, ele geçirilen 4 bin 100 dolar, 35 bin 600 TL, 650 euro ve bin Suriye lirası, suçta kullanılan kimlikler ve dijital materyallere el koyuldu. 
  
  Kimi elbise dolabına, kimi otomobilin bagajına saklandı 
  Öte yandan, polis ekiplerince ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda şahıslardan bazılarının elbise dolabına, bazılarının otomobilin bagajına saklandığı görüldü. 
  Öte yandan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, düzensiz göçmen hareketliliğinin engellenmesine yönelik çalışmaların süreceği aktarıldı. 
 
  21 kişi tutuklandı 
  Gözaltına alınan 21 şüpheli, işlemlerinin ardından bu sabah Körfez Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. İfadeleri alınan 21 göçmen kaçakçısı tutuklanarak cezaevine gönderildi.  
                                    


İHA
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