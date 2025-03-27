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Dört aracın karıştı zincirleme kazada kağıt gibi ezilen kabinden sağ çıktı

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde 3 tır ve kamyonun karıştığı zincirleme kazada bir sürücü kabinde sıkışarak yaralandı. Kaza sebebiyle trafik bir saat kapalı kalırken, araçların kaldırılmasıyla trafik eski seyrine döndü.

Dört aracın karıştı zincirleme kazada kağıt gibi ezilen kabinden sağ çıktı

27 Mart 2025 Perşembe 10:48

 Kaza, TEM Otoyolu Körfez Hereke geçişi Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 CHJ 280 plakalı damperli tır, 54 AJJ 494 plakalı kamyon ve 06 DUE 633 plakalı tır zincirleme kazaya karıştı. Önünde seyreden tıra arkadan çarpan 06 CHJ 280 plakalı damperli tır sürücüsü kabinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sıkışan sürücüyü çıkarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun çalışması sonrasında sürücü sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı sürücü ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. Diğer sürücüler kazayı yara almadan atlattı. Kazanın şiddetiyle damperli tırın kabin kısmı kağıt gibi ezildi. 
  Kaza sebebiyle TEM Otoyolu Ankara istikameti 1 saat kapalı kaldı. Araçların yoldan kaldırılması ile trafik eski seyrine döndü. 
  Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 


İHA
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