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Düğünde iki taraf arasında "oyun" kavgası: 25 gözaltı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde düğün sırasında damat ve gelin tarafı arasında çıkan "oyun" tartışması kavgaya dönüştü. Kavgada 2 kişi bıçakla, 3 kişi ise darp sonucu yaralandı. Salona çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, 25 kişi gözaltına alındı.

Düğünde iki taraf arasında

07 Temmuz 2025 Pazartesi 09:39

 Olay, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde bulunan Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, düğün sırasında damat ve gelin tarafı arasında oyun havası oynandığı sırada tartışma çıktı. İddiaya göre, taraflar arasında "Siz oynadınız, şimdi sıra bizdeydi", "Hep siz mi oynayacaksınız?" şeklinde karşılıklı sözler sarf edildi. Müziğin kesilmesiyle birlikte tansiyon iyice yükseldi ve sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tarafların birbirine girdiği olayda 2 kişi bıçaklanarak, 3 kişi ise darp edilerek yaralandı. 
 İhbar üzerine olay yerine aralarında yunus timleri ile çevik kuvvetin olduğu çok sayıda polis, sağlık ve UMKE ekibi sevk edildi. Taraflar arasında çıkan kavga, ekiplerin müdahalesiyle sonlandı. Bıçaklanan 2 kişi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, darp edilen ve hastaneye gitmeyi kabul etmeyen 3 kişi ambulansta tedavi edildi. Olaya karışan 25 kişi gözaltına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.  
 Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. 


İHA
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