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Düşük not aldığı için intihar ettiği iddia edilen lise öğrencisi son yolculuğa uğurlandı

Düşük not aldığı iddiasıyla okulunun penceresinden atlayarak hayatını kaybeden 16 yaşındaki Beril Sezer son yolculuğuna uğurlandı.

Düşük not aldığı için intihar ettiği iddia edilen lise öğrencisi son yolculuğa uğurlandı

20 Kasım 2024 Çarşamba 15:12

Olay dün sabah saatlerinde, Serdar Mahallesi'ndeki Muammer Dereli Fen Lisesi'nde meydana geldi. Beril Sezer isimli 10. sınıf öğrencisi, iddiaya göre sınav notlarının açıklamasının ardından pencereden atladı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Beril Sezer, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne, buradan da Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Beril, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 
  Hayatını kaybeden lise öğrencisi için bugün Gölcük Kocatepe Camisinde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Gölcük Kaymakamı Müfit Gültekin, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Kocaeli Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, ailesi ve sevenleri katıldı. Kılınan namazın ardından cenaze 17 Ağustos mezarlığına defnedildi. 


İHA
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