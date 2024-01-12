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Ehliyetine El Konulmuştu, Kaza Yaptı: 1 Yaralı

Ehliyetine el konulan sürücü direksiyon başına geçti, takla attığı otomobilde yaralandı

Ehliyetine El Konulmuştu, Kaza Yaptı: 1 Yaralı

12 Ocak 2024 Cuma 09:43

Kocaeli'de kontrolden çıkan otomobil takla atarak ağaca çarptı. Kazada yaralanan sürücünün, kısa süre önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu öğrenildi.   
  Kaza, İzmit ilçesi Ayazma Mahallesi Kurtuluş Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 41 HB 203 plakalı Fiat marka otomobil, aydınlatma direğine çarparak takla attı. Takla atan otomobil, ağaca çarparak durabildi. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücü K.Ş'yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Sürücünün kısa süre önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu öğrenildi. 
  Polis olayla ilgili inceleme başlattı. 
                                     


İHA
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