banner1106
ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Elektrik trafosu patladı: O anlar kamerada

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde elektrik trafosu, patlamanın ardından alev aldı. O anlar saniye saniye vatandaş kamerasına yansıdı.

Elektrik trafosu patladı: O anlar kamerada

20 Aralık 2024 Cuma 15:11

 Edinilen bilgiye göre, dün akşam 28 Haziran Mahallesi Eski İstanbul Yolu Caddesi'nde bulunan elektrik trafosunda bilinmeyen bir sebeple patlamaya meydana geldi. Patlamanın ardından alev alan trafo, mahalle sakinlerini de tedirgin etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Trafodaki yangın ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.  
 
 "Alevler çıkıyordu" 
 Mahallede sürekli elektrik kesintisi yaşandığını söyleyen Hakan Taşkıran, "Ben burada oturuyorum, dükkanım da burada. Patlamayı ilk gören benim. Direkt ekipleri aradım. Alevler çıkıyordu. Trafonun hemen altında arabada vardı. Büyük ihtimalle elektrik akımının fazla yüklenmesinden dolayı patlama oldu. Burada sürekli elektrik gidip geliyor. Bende elektrik işi yapıyorum, burada bir dengesizlik var" dedi. 


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Hastane inşaatında çalışan işçi asansör boşluğuna düştü Hastane inşaatında çalışan işçi asansör boşluğuna...
Durdurulan tırda 5 ton 250 kilogram gümrük kaçağı tütün ele geçirildi Durdurulan tırda 5 ton 250 kilogram gümrük kaçağı...
22 ayrı dolandırıcılık suçundan aranan kadın yakayı ele verdi 22 ayrı dolandırıcılık suçundan aranan kadın...
Mangal kömürü üretimi yapılan işletmede yangın paniği Mangal kömürü üretimi yapılan işletmede yangın...
Genç kızı kaza süsü vererek canice öldürmüştü: Susma hakkını kullandı Genç kızı kaza süsü vererek canice öldürmüştü:...
Evinde ölü bulundu Evinde ölü bulundu
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Hastane inşaatında çalışan işçi asansör...
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde ek hastane binası inşaatında çalışan bir işçi, 3 metre yükseklikten asansör...

Haberi Oku