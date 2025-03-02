ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Elektrikli bisikletten düşen hamile kadın ve bebeği hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde elektrikli bisikletten düşerek ağır yaralanan hamile kadın ve bebeği hastanede hayatını kaybetti.

Elektrikli bisikletten düşen hamile kadın ve bebeği hayatını kaybetti

02 Mart 2025 Pazar 16:22

 Olay, dün saat 16.30 sıralarında Sarımeşe ışıklarda meydana geldi. Elektrikli bisikletten düşerek yaralanan 5 aylık hamile Malika Gadeova için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralıyı alan sağlık ekipleri hastaneye doğru yola çıktı. H.D. kontrolündeki 41 ANG 584 plakalı ambulans, ışıklarda M.N.K. idaresindeki 41 AYD 947 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, önce hamile kadını ambulansla hastaneye kaldırdı. Kazada yaralanan ambulans şoförü, 2 acil tıp teknisyeni ve hafif ticari araç sürücüsü M.N.K.'nin annesi, sağlık ekiplerince sedyeye alınarak hastaneye kaldırıldı. M.N.K. ise Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı 5 kişi çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.  
  Ambulansın içinde bulunan yaralı Malika Gadeova önce özel bir hastaneye kaldırıldı, oradan da Kocaeli Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Gadeova ve bebeği, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.  


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kuzey Marmara'da kazaya karışan otomobil istinat duvarına çıktı Kuzey Marmara'da kazaya karışan otomobil istinat...
Kumar oynayan 4 kişiye 36 bin lira ceza Kumar oynayan 4 kişiye 36 bin lira ceza
Hamile kadını hastaneye yetiştirmeye çalışan ambulans kaza yaptı: 5 yaralı Hamile kadını hastaneye yetiştirmeye çalışan...
Sahura kalkan aile fark etti: 5 katlı binada korkutan yangın Sahura kalkan aile fark etti: 5 katlı binada korkutan...
Okulunun önünde öğrenciyi bıçakladılar Okulunun önünde öğrenciyi bıçakladılar
Yaşlı çift sobadan sızan gazdan etkilendi Yaşlı çift sobadan sızan gazdan etkilendi
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

banner1119

Kuzey Marmara'da kazaya karışan otomobil istinat...
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde otomobil ve panelvan araç çarpıştı. 2 kişinin yaralandığı...

Haberi Oku