ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Eşini Ve Kayınpederini Öldüren Sanık, 2 Kez Ağırlaştırılmış Müebbet Hapse Çarptırıldı

"İşlediğim suç sebebiyle uyku uyuyamıyorum"

Eşini Ve Kayınpederini Öldüren Sanık, 2 Kez Ağırlaştırılmış Müebbet Hapse Çarptırıldı

07 Şubat 2024 Çarşamba 16:06

Kocaeli'de boşanma aşamasındaki hemşire eşini ve kayınpederini öldüren sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Savunmasında, "İşlediğim suç sebebiyle uyku uyuyamıyorum" diyen sanık, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi. 
 Olay, 18 Ekim 2022 yılında Barbaros Mahallesi Eyüp Sultan Caddesi'nde bulunan otoparkta meydana geldi. Beyza Sorguç (23) ile boşanma aşamasında olduğu öğrenilen Ömer Sorguç (31), Şanlıurfa'da kendisinden kaçan ve Kocaeli'ye yerleşen eşini takip etti. Eşinin ve kayınpederi Şahin Kılıç'ın aracıyla evinin otoparkına geldiğini gören Sorguç, önce kayınpederine, daha sonra da araçtan eve doğru koşan eşine ateş etti. Beyza ve babası hayatını kaybetti, Ömer Sorguç ise gözaltına alındı. Sorguç, ifadesi sonrasında çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 
  Dava aşamasında sanığın maktulle 38 gün evli kaldığı, Şanlıurfa'dan Kocaeli'ye gelen eşini takip ettiği ve 6 gün boyunca evlerini otelden gözetlediği öğrenildi. Ayrıca sanık, eşinin düğünde takılan 1 milyon değerindeki takıyı aldığı ve kendisini dolandırdığını da iddia etti. 
 
  "İşlediğim suç sebebiyle uyku uyuyamıyorum, psikiyatri tedavi alıyorum" 
  Tutuklu sanık Ömer Sorguç'un Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya maktullerin aile avukatı Ersayın Işık, sanık Ömer Sorguç ve avukatı katıldı. Olay sebebiyle pişman olduğunu söyleyen tutuklu sanık Ömer Sorguç, "İşlediğim suç sebebiyle uyku uyuyamıyorum" dedi. 
 Avukat Ersayın Işık ise "Olay tasarlayarak hunharca işlenmiştir. Sanığın en yüksek suçtan cezalandırılmasını talep ediyorum" şeklinde konuştu. 
 
  2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis 
  Mahkeme heyeti, sanığın eşi Beyza Sorguç ve kayınpederi Şahin Kılıç'a karşı işlemiş olduğu "tasarlayarak kasten öldürme suçundan" 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Ayıca sanık, "ruhsatsız silah kullanmak" suçundan ise 1 yıl 3 ay hapis cezası aldı. 
                                        


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Kocaeli
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Tekstil Atölyesindeki Cinayetin Tekstil Atölyesindeki Cinayetin "Mesajla Planlandığı"...
Kandıra'da Okula Giden Çocuğa 2 Köpek Saldırdı Kandıra'da Okula Giden Çocuğa 2 Köpek Saldırdı
Ocak Ayında 112 Bin Araç Kontrol Edildi, 605'i Trafikten Men Edildi Ocak Ayında 112 Bin Araç Kontrol Edildi, 605'i Trafikten...
Okul Bahçesindeki Dehşetin Ardından Baba Ve Oğlu Çıktı Okul Bahçesindeki Dehşetin Ardından Baba Ve Oğlu...
Park Halindeki Çok Sayıda Aracı Çizdiler Park Halindeki Çok Sayıda Aracı Çizdiler
Dürdane Kaya'yı Cadde Ortasında Öldürmüştü, İfadesi Ortaya Çıktı Dürdane Kaya'yı Cadde Ortasında Öldürmüştü,...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner934

Tekstil Atölyesindeki Cinayetin "Mesajla Planlandığı"...
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde makine mühendisinin tekstil atölyesinde öldürülmesine ilişkin tutuklanan...

Haberi Oku