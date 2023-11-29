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ASAYİŞ:
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Eski kocası tarafından öldürülen kadının babası konuştu

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde eski kocası tarafından öldürülen kadının babası torunlarının nerede olduğunu bilmediğini söyleyerek, "Mahkeme kararıyla çocukları babaları aldı. Kızımın eski eşi, 'Çocukları istersen seni ve çocuklarını yok ederim. Çocuklarını alırsan seni de aileni de öldürürüm’ diye kızımı tehdit ediyordu. Sonunda kızımı öldürdü" diye konuştu.

Eski kocası tarafından öldürülen kadının babası konuştu

29 Kasım 2023 Çarşamba 11:02

Olay, 22 Kasım tarihinde Güney Mahallesi Adnan Kahveci Caddesinde bulunan dönerci dükkanının 2. katında meydana geldi. Arkadaşıyla birlikte yemeğini yiyen Ajda Yatar'a (28) eski eşi Vahyettin P. tarafından tabanca ile 3-4 el ateş edildi. Kurşunların hedefi olan kadın, kanlar içinde yere yığıldı, zanlı ise geldiği araçla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Ajda Yatar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. 3 çocuk annesi Ajda Yatar, 10 yıl önce evlendiği eşinden yaklaşık 1 ay önce de boşanmıştı.

 

"Çocuklarını alırsan seni de, aileni de öldürürüm’ diye kızımı tehdit ediyordu"

Kızının katili dışarda olduğu sürece tehdit altında olduğunu söyleyen Haydar Yatar, "Vahyettin’in yakınımızda olduğuna inanıyorum. ‘Çocuklarını görmeyeceksin, istemeyeceksin, hiçbir hak talep etmeyeceksin’ tehdidi ile şahıs kızımdan boşandı. Bir ay önce kızımı sığınma evinden aldım. Kızım dayak yiyen kocasından kaçarak önce jandarmaya sonra, sığınma evine gitti. Torunlarımın nerede olduğunu bilmiyorum. Mahkeme kararıyla çocukları babaları aldı, ancak kızımı tehdit ederek aldı. Vahyettin, 'Çocukları istersen seni ve çocuklarını yok ederim. Çocuklarını alırsan seni de, aileni de öldürürüm’ diye kızımı tehdit ediyordu. Sonunda kızımı öldürdü. Katil elini kolunu sallayarak geziyor" diye konuştu.


 

"Ben birinin Vahyettin’e yardım ettiğini düşünüyorum"

Kızının olay günü sabah Körfez Kültür Merkezi'nde sınava gitmek için evden ayrıldığını dile getiren Yatar, "Kızımın evden çıkıp kültür merkezine kadar gidene kadar güvenlik kamerasını incelenmesini istiyorum. Katile yardım edenin de bulunmasını istiyorum. Ben birinin Vahyettin’e yardım ettiğini düşünüyorum. Çünkü Vahyettin’in tek başına kızıma ulaşması mümkün değildi. Kızım telefon numaralını değiştirmiş, Vahyettin ile hiç irtibatı yoktu. Kızım o adamdan korkuyordu. Emniyet amirlerime, müdürlerime hepsine sonsuza dek güveniyorum. Bir an evvel bu caninin, katilin yakalanmasını istiyorum" şeklinde konuştu.



İHA
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