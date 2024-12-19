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Evinde ölü bulundu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 46 yaşındaki adam evinde ölü bulundu.

Evinde ölü bulundu

19 Aralık 2024 Perşembe 14:38

 Olay, Erenler Mahallesi'nde bulunan bir sitedeki 9 katlı apartmanın zemin katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yakınları eve girdiklerinde K.Ç'yi (46) asılı halde buldu. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede Çelebi'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yeri inceleme ekipleri, ev ve çevresinde incelemeler yaptı. K.Ç'nin cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için morga kaldırıldı. 
  Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. 


İHA
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