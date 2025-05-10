Feci kazada hayatını kaybetmişti: Motosiklet tutkunu genç kadın, son yolculuğuna uğurlandı

Kaza, Arapçeşme Mahallesi Terminal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 AIR 738 plakalı motosikletiyle seyir halinde olan Saniye Yılmaz, plakası öğrenilemeyen A.Ç. idaresindeki beton mikseriyle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Saniye Yılmaz'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.



Sosyal medyada motosiklet üzerine içerikler üreterek ünlenen kadının cenazesi, otopsi yapılmak üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nin Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Buradaki işlemleri sonrasında yakınları tarafından teslim alınan genç kadının cenazesi, Kirazpınar Mahallesi Hz. Ömer Camisi'ne getirildi. Burada ikindi ezanı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından genç kadın, Pelitli Mahalle Mezarlığı'na defnedildi.

İHA