ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Freni tutmayan otomobilin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu: 2 yaralı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde rampadan inen otomobil, freni tutmaması sebebiyle duramayarak park halindeki araca ve aydınlatma direğine çarparak durabildi, 2 kişi yaralandı. Bir yaya, otomobilin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu.

Freni tutmayan otomobilin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu: 2 yaralı

26 Mart 2025 Çarşamba 10:47

 Kaza, Turgut Mahallesi Orhan Veli Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, rampa aşağı 54 ADV 798 plakalı Toyota marka otomobiliyle seyir halinde olan sürücü A.Ü., frenin tutmaması sebebiyle park halindeki araca, ardından aydınlatma direğine çarparak durabildi. Yoldan geçen Zekeriya isimi vatandaş ise otomobilin kendisine çarpmasından kıl payı kurtuldu. Kaza sebebiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücü A.Ü. ile yolcu olarak bulunan D.Ü'ye ilk müdahaleyi yaptı. Ambulansa alınan 2 yaralı, hastaneye kaldırıldı. 
  Kazadan kıl payı kurtulduğunu söyleyen Zekeriya, "Otomobil rampadan aşağıya inerken beni kıl payı sıyırarak direğe çarpıp durdu. Freni tutmamış. Bana bir şey olmadı, verilmiş sadakamız varmış" dedi.  


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kocaeli'de 2 bin sahte güneş gözlüğü ele geçirildi Kocaeli'de 2 bin sahte güneş gözlüğü ele geçirildi
Polis otosu ile otomobil çarpıştı, şans eseri yaralanan olmadı Polis otosu ile otomobil çarpıştı, şans eseri...
İftara dakikalar kala 2 araç kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı İftara dakikalar kala 2 araç kafa kafaya çarpıştı:...
Komşuların silahlı ve sopalı park kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı Komşuların silahlı ve sopalı park kavgası kanlı...
Kumar oynayan 6 kişiye 55 bin 482 TL ceza Kumar oynayan 6 kişiye 55 bin 482 TL ceza
Kaplama yapmak için çıktığı çatıda mahsur kaldı Kaplama yapmak için çıktığı çatıda mahsur...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

banner1119

Kocaeli'de 2 bin sahte güneş gözlüğü ele...
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde ünlü markalara ait sahte 2 bin güneş gözlüğü ele geçirildi, 2 şüpheli...

Haberi Oku