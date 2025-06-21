ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Fuhuş operasyonunda 6 şüpheli yakalandı, 6 mağdur kadın kurtarıldı

Kocaeli ve İstanbul'da yapılan eş zamanlı fuhuş operasyonunda 6 şüpheli yakalandı, 6 mağdur kadın ise kurtarıldı.

Fuhuş operasyonunda 6 şüpheli yakalandı, 6 mağdur kadın kurtarıldı

21 Haziran 2025 Cumartesi 10:01

 Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliği tarafından fuhuş olaylarının tespiti ve zührevi hastalıkların önlenmesi, fuhuşa zorlanan kadınların kurtarılması, bu suçu işleyenlerin tespit edilip yakalanarak adli makamlara teslim edilmesi amacıyla çalışma başlatıldı. 17 Haziran tarihinde saat 07.30 sıralarında İstanbul ve Kocaeli'de 7 adreste eş zamanlı operasyon yapıldı. Yapılan planlı operasyonlarda fuhuşa teşvik, aracılık ve yer temin eden 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 
  Gözaltında bulunan U.V., H.T., M.C.A., İ.K. ve B.K. isimli 5 şüpheli, dün sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Fuhuş yaptırıldığı tespit edilen 6 mağdur kadın ise kurtarıldı. 


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Enes'in son anları kamerada: Enes'in son anları kamerada: "Takip edildi"
Kocaeli'de ağaçlık alanda yangın çıktı, 4 kişi dumandan etkilendi Kocaeli'de ağaçlık alanda yangın çıktı, 4 kişi...
2 şüphelinin üzerinden 162 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi 2 şüphelinin üzerinden 162 adet sentetik ecza hapı...
TEM'de seyir halinde olan tırın lastikleri alev aldı TEM'de seyir halinde olan tırın lastikleri alev...
TMO silolarındaki patlama davasında sanıklar yeniden dinlendi TMO silolarındaki patlama davasında sanıklar yeniden...
Asfalt fabrikasında yangın Asfalt fabrikasında yangın
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Enes'in son anları kamerada: "Takip edildi"
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden 18 yaşındaki Enes Ağaç'ın, olaydan...

Haberi Oku