Gasp etmeye çalıştıkları tır sürücüsünü bıçaklayan zanlılar yakalandı

Yaralı halde yaklaşık 30 kilometre mesafe yol kat eden E.I., TEM Otoyolu'nun Körfez geçişindeki bir dinlenme tesisine gitti. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan E..I. hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından harekete geçen Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayı gerçekleştiren O.H., F.K. ve H.K.'yı gözaltına aldı. Şüpheli şahısların çeşitli suçlardan çok sayıda kayıtlarının olduğu öğrenildi.

Olay, Barış Mahallesi'ndeki nakliyatçılar garajında meydana geldi. İddiaya göre, kimlikleri tespit edilemeyen 3 kişi, 07 DCH 44 plakalı tırın yanına gelerek araçtaki akaryakıtı gasbetmek istedi. Tırın şoförü E.I.'nın direnmesi üzerine şahıslar arasında arbede yaşandı. Darp edilerek boynundan bıçaklanan E.I., tırına binip olay yerinden uzaklaştı.İHA