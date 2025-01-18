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Gaz dolum tesisindeki sızıntı ekipleri harekete geçirdi

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde gaz dolum tesisindeki koku ihbarı ekipleri harekete geçirdi. Azot protoksit üretim kazanının aşırı ısınmasından dolayı oluşan gaz sızıntısı, ekipler tarafından bertaraf edildi.

Gaz dolum tesisindeki sızıntı ekipleri harekete geçirdi

18 Ocak 2025 Cumartesi 14:36

 Başiskele ilçesi Karadenizler Mahallesi Başyiğit Caddesi'nde bulunan endüstriyel ve tıbbi gaz dolum tesisinde yoğun koku geldiğini fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, itfaiye AFAD ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. Azot protoksit üretim kazanının fazla ısınmasından dolayı sızan gaz, ekiplerce bertaraf edilerek kazan soğutuldu. Olayda kimse etkilenmezken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.  

İHA
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