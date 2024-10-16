Gebze Belediyesi: "Tesisimizden 75 hayvan kaçırıldı, mamalar gasp edildi" Gebze Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Tedavi edilmek üzere tesisimize bırakılan 75 hayvanın tesisten kaçırıldığı, çok miktarda hayvan mamasının gasp edildiği tespit edildi. Yapılan bu gasp ve hayvan hırsızlığı için de yargı süreçleri başlatıldı. Tesisimizden kaçırılan hayvanların ivedi olarak tesisimize iadesi gereğini ilanen duyuruyoruz" denildi.

16 Ekim 2024 Çarşamba 10:37