Gebze’de Dilencinin Üzerinden 20 Bin TL'den Fazla Para Çıktı

03 Haziran 2025 Salı 15:44
Şahıs, Zabıta Müdürlüğü Büro Amirliği’ne götürülerek üzerinde bulunan paraya tutanakla el konuldu. Ayrıca ilgili kişi hakkında idarî para cezası uygulandı. Gebze Belediyesi’nden yapılan açıklamada, bayram öncesi vatandaşların duygularını istismar ederek kazanç sağlamaya çalışan şahıslara yönelik denetimlerin artırılacağı ve bu tür faaliyetlere kesinlikle müsamaha gösterilmeyeceği vurgulandı. Zabıta ekipleri, vatandaşlardan bu tür durumlarla karşılaştıklarında yetkililere bilgi vermelerini istedi.
(Ömer İLGEÇ)
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