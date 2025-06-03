Gebze’de Dilencinin Üzerinden 20 Bin TL'den Fazla Para Çıktı Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Çoban Mustafa Paşa Camii civarında dilencilik yaptığı tespit edilen bir şahsı yakaladı. Yapılan üst aramasında şahsın üzerinden tam 20.575 TL para çıktı.

03 Haziran 2025 Salı 15:44