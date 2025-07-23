Gebze'de gece yarısı orman yangını: 7 dönüm alan kül oldu

Edinilen bilgiye göre yangın, Cumaköy Mahallesi mesire alanının üst kısmındaki ormanlık alanda gece saat 01.00 sıralarında çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan yangına Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Gebze Orman İşletme Şefliği ekipleri kısa sürede müdahale etti. Söndürme çalışmalarına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, belediyeye ait su tankerleri, jandarma ekipleri ve 5 traktörle taşınan su tankerleri de destek verdi.

Ekiplerin ve vatandaşların yoğun çabasıyla yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları tamamlanan yangın sonucu yaklaşık 7 dönümlük alan kül oldu.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

İHA