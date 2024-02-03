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Gebze'de İzinsiz Afiş Asanlara Ceza

Gebze Belediye Zabıta Müdürlüğü, ilçe genelinde izinsiz asılan afiş ve pankartlara yönelik çalışma başlatarak kurallara uymayanlara kanunu işlem uyguluyor.

Gebze'de İzinsiz Afiş Asanlara Ceza

03 Şubat 2024 Cumartesi 13:16


  Gebze Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçede denetimlerine ara vermeden devam ediyor. Zabıta müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçe genelinde izinsiz asılan afiş ve pankartlara yönelik çalışma başlattı. Zabıta ekipleri, yasak olmasına rağmen halkın yoğun olduğu meydan, park, cadde ve sokaklar üzerinde bulunan elektrik direkleri, trafolar, ağaçlar, duvarlar, panolar, otobüs durakları, yönlendirme ve bilgilendirme levhaları gibi birçok noktaya afiş asanlara yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Şehrin çeşitli bölgelerinde kontroller gerçekleştiren ekipler, gelişigüzel, izinsiz mevzuata aykırı asılan, çevre ve görüntü kirliliği oluşturan afişleri tek tek toplarken uyarıları dikkate almayanlar hakkında kanuni işlem de uyguluyor. Denetimlerin devam edeceğini dile getiren belediye yetkilileri vatandaşların karşılaştıkları olumsuzlukları kendilerine bildirmeleri çağrısında bulundu. 
                             


İHA
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