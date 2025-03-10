Gebze'de motosiklet otomobille çarpıştı: 1 yaralı

10 Mart 2025 Pazartesi 10:45
Kaza, Tatlıkuyu Mahallesi güney yanyol cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen 41 AZH 799 plakalı Mondial marka motosiklet, F.Ö. idaresindeki 54 AEL 635 plakalı Fiat marka otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan motosiklet sürücüsünü gören çevredeki vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Kazada hafif yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
İHA