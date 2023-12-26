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Gecekondu alev alev yandı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde alev alev yanan bir gecekondu kullanılmaz hale geldi. Gecekonduyu yaktığı iddia edilen sahibi gözaltına alındı.

Gecekondu alev alev yandı

26 Aralık 2023 Salı 12:23

Yangın, Beylikbağı Mahallesi 2054 Sokak’taki bir gecekonduda çıktı. İddiaya göre, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen sahibi

gecekonduyu ateşe verdi. Gecekondu kısa sürede alev topuna dönerken, alevler yan taraftaki eve sıçradı. Yangını fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yağın söndürüldü. Yangın sebebiyle gecekondu kullanılmaz hale gelirken, yan taraftaki evde maddi hasar oluştu.

Öte yandan, polis ekiplerine zorluk çıkartan gecekondu sahibi gözaltına alındı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.





İHA
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