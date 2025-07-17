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Genç çocuk denizde boğularak hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde ikamet eden 17 yaşındaki genç çocuk, serinlemek için Kefken'de girdiği denizde boğularak hayatını kaybetti. Yanında bulunan babası ise oğlunu kurtarmaya çalışırken boğulma tehlikesi geçirdi.

Genç çocuk denizde boğularak hayatını kaybetti

17 Temmuz 2025 Perşembe 10:06

 Olay, dün akşam saatlerinde Kefken Kayalıklarında meydana geldi. Baba-oğul denize girdiği sırada Atakan Cildan çırpınmaya başladı. 
  Oğlunu kurtarmak isteyen baba da suya atladı, ancak akıntıya kapıldı. Çevredekilerin yardımıyla baba Necmettin Cildan kıyıya çıkarılarak kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen arama kurtarma ekipleri, kısa süreli çalışma sonucu Atakan'a ulaştı. Sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahalelere rağmen genç kurtarılamadı. Yukarı Hereke'de ikamet eden, 17 yaşındaki lise 3. sınıf öğrencisi gencin vefatı, ailesi ve sevenlerini üzdü. 
  Atakan Cildan'ın cenazesi, bugün öğle namazını müteakip Yukarı Hereke Ulu Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Yukarı Hereke Merkez Mezarlığı'na defnedilecek. 


İHA
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