Gençler arasındaki kavgada 2 kişi bıçaklandı

Olay, gece 00.00 sıralarında Alikahya Fatih mahallesi Kural sokak üzerinde meydana geldi. Sokak üzerinde iki grup arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada S.C. (19) ve O.B.D (18) bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar Şehir Hastanesi ile Kocaeli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, kaçan zanlı veya zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.