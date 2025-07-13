banner1172
ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Gençler arasındaki kavgada 2 kişi bıçaklandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde gençler arasında çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı.

Gençler arasındaki kavgada 2 kişi bıçaklandı

13 Temmuz 2025 Pazar 14:17

 Olay, gece 00.00 sıralarında Alikahya Fatih mahallesi Kural sokak üzerinde meydana geldi. Sokak üzerinde iki grup arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada S.C. (19) ve O.B.D (18) bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar Şehir Hastanesi ile Kocaeli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 
  Polis, kaçan zanlı veya zanlıların yakalanması için çalışma başlattı. 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Plastik varil fabrikasında korkutan yangın Plastik varil fabrikasında korkutan yangın
Kapalı iş yerinde yangın çıktı Kapalı iş yerinde yangın çıktı
Düğün salonunda korkutan yangın: 2’si çocuk 4 kişi dumandan etkilendi Düğün salonunda korkutan yangın: 2’si çocuk...
Amcaları tarafından öldürülen 2 kardeş defnedildi Amcaları tarafından öldürülen 2 kardeş defnedildi
Gebe inek definecilerin kazdığı kuyuya düştü: Kurtarmak saatler sürdü Gebe inek definecilerin kazdığı kuyuya düştü:...
Üvey oğlunu bıçaklayan şahıs tutuklandı Üvey oğlunu bıçaklayan şahıs tutuklandı
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Plastik varil fabrikasında korkutan yangın
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde plastik varil üretimi yapılan bir fabrikada çıkan yangın korkuttu.

Haberi Oku