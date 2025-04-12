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Gülhan Esen'i öldüren sanıktan çelişkili ifade

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde işe gitmek için evden çıkan Gülhan Esen'i pusu kurarak öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi. Daha önceki savunmasında olay yerine kendi isteğiyle gittiğini söyleyen sanık, bugünkü duruşmada Gülhan Esen'in kendisini çağırdığını iddia etti.

Gülhan Esen'i öldüren sanıktan çelişkili ifade

12 Nisan 2025 Cumartesi 10:42

 Osmangazi Mahallesi Lokman Hekim Caddesi Halı Saha Sokak'ta bulunan site önünde 16 Mart 2024 tarihinde meydana gelen olayda, sabah saat 07.00 sıralarında işe gitmek için evden çıkan Gülhan Esen (24), otomobilde bekleyerek pusu kuran şahıs tarafından tabancayla ateş edilerek vuruldu. Esen kanlar içinde yere yığıldı, şüpheli ise kadını tekmeledikten sonra olay yerinden kaçtı. Hastaneye kaldırılan genç kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 
  Cinayetten 7 ay önce evlenen Esen'in öldürülmesine ilişkin başlatılan soruşturmada, bin saatlik güvenlik kamerası izlenerek zanlının kimliği tespit edildi. Gülhan Esen'in katil zanlısı, takıntılı eski sevgilisi Muhammed T. (29) çıktı. Muhammed T'nin cinayetten sonra yakalanacağı korkusuyla toplu taşımaya binemediği, otelde de kalamadığı için sokak sokak yürüdüğü belirlendi. Sürekli yer değiştiren Muhammed T. olaydan 5 gün sonra İstanbul'da yakalanarak tutuklandı. Olaya ilişkin Muhammed T'ye yardım eden İ.T. ve M.Ö. hakkında da dava açıldı. İfadeleri alınan İ.T. ve M.Ö. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 
   
  "Beni olay yerine kendisi çağırdı" iddiası 
  Hakkında "kadına karşı kasten öldürme" suçundan dava açılan sanık Muhammed T'nin, Gebze 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Sanık savunmasında, önceki ifadesinin aksine Gülhan Esen'in kendisini olay yerine çağırdığını iddia etti. Mahkeme heyetinin, "Esen'in aylar önce değiştirdiği telefon numarasını nereden bildin?" sorusuna ise "Bilmiyorum" yanıtını verdi. 
  Olay günü ve öncesine ait HTS kayıtlarının henüz tam olarak incelenmemesi nedeniyle heyet, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi. 
   
  "Beni görünce küfür ede ede geldi" demişti 
  Öte yandan sanık, ilk duruşmadaki savunmasında, olay günü kendisinin Esen'in evine gittiğini ifade ederek, "Sahur vaktiydi. Gülhan beni görünce küfür ede ede geldi. Yüzünde morluk vardı. Düzgün konuşmasını söyledim. En son babamdan niye özür dilemediğini dile getirdim. 'Ben senin babandan niye özür dileyeceğim?' dedi. Babamı neden şikayet ettiğini sorduğumda sebebi olmadığını söyledi. Sinirlendi, öfkelendi. En son arabaya doğru döndüm, arkamdan pis bir şey söyledi. Arabanın içinde silah vardı, aldım ateş ettim. Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum. Onu sevdiğimi söylemiştim. Bu hiçbir zaman değişmeyecek" ifadelerini kullanmıştı. 


İHA
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