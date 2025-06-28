Hafif ticari araç ile çarpışan motosikletli ağır yaralandı

Kaza, Rahmi Dibek Caddesi üzerinde bulunan Mesire Alanı Döner Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücü isimleri öğrenilemeyen 59 EZ 435 plakalı Fiat marka araç kavşakta dönüş yaptığı sırada, karşı yönden gelen 41 ARA 517 plakalı motosikletli kurye ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savurularak ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Hafif ticari araç sürücüsünün ise kazayı yara almadan atlattığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA