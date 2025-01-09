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Hafif ticari araç otomobile çarptı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otomobile çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Hafif ticari araç otomobile çarptı

09 Ocak 2025 Perşembe 10:41

 Kaza, sabah saat 07.30 sıralarında Yahyakaptan Mahallesi Feyzullah İzmidi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.E. (41) idaresindeki 34 YA 6137 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, R.K. hakimiyetindeki 41 HG 858 Volkswagen marka otomobile çarptı. Kazada Y.E. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. 
  Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. 


İHA
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