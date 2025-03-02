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Hamile kadını hastaneye yetiştirmeye çalışan ambulans kaza yaptı: 5 yaralı

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde düşerek ağır yaralanan hamile kadını hastaneye yetiştirmeye çalışan ambulans, hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazada 3'ü sağlık görevlisi 5 kişi yaralandı.

Hamile kadını hastaneye yetiştirmeye çalışan ambulans kaza yaptı: 5 yaralı

02 Mart 2025 Pazar 11:53

 Edinilen bilgiye göre kaza, saat 16.30 sıralarında Sarımeşe ışıklarda meydana geldi. Düşerek yaralanan 5 aylık bir hamile kadın için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralıyı alan sağlık ekipleri hastaneye doğru yola çıktı. H.D kontrolündeki 41 ANG 584 plakalı ambulans, ışıklarda M.N.K. idaresindeki 41 AYD 947 plakalı Dacia marka hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle hafif ticari araç sinyalizasyon direğini devirdi.  
  İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, önce hamile kadını ambulansla hastaneye kaldırdı. Kazada yaralanan ambulans şoförü, 2 acil tıp teknisyeni ve hafif ticari araç sürücüsü M.N.K'nin annesi, sağlık ekiplerince sedyeye alınarak hastaneye kaldırıldı. Hafif  ticari araçta sıkışan sürücü M.N.K. ise Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı 5 kişi çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. 
  Kaza sebebiyle araçlarda hasar meydana gelirken, polis olayla ilgili inceleme başlatıldı. 


İHA
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