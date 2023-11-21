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Hayali şirket vurgunu polise takıldı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde hayali şirket kurarak 8 vatandaşı 4 milyon TL dolandırdığı tespit edilen 3 şüpheli, eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

Hayali şirket vurgunu polise takıldı

21 Kasım 2023 Salı 16:43

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri Körfez'de meydana gelen dolandırıcılık olaylarına ilişkin inceleme başlattı. Yapılan incelemelerde hayali şirket kurularak 8 vatandaşın 4 milyon TL dolandırıldığı tespit edildi. Dolandırıcılık olayına ilişkin 2'si Körfez, 1'i Kırşehir'de olmak üzere 3 şüpheli eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 85 bin TL, çok sayıda boş senet, farklı iş yerlerine ait 2 kaşe, araç satış sözleşmesi, kartvizit, 17 farklı şahıs üzerine açılmış banka kartları ve 6 cep telefonu ele geçirildi.

Operasyon çerçevesinde şüphelilerin hesaplarındaki 416 bin TL paraya bloke, 6 araca ise satış yapılmaması için şerh konuldu. Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.C.Y, A.D. ve B.A. tutuklandı.





İHA
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