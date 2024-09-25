İçerisinde 5 kişinin bulunduğu seyir halindeki araç alev aldı Kocaeli'de içerisinde 5 kişinin bulunduğu araç, seyir halindeyken saniyeler içerisinde alev topuna döndü. Araçtan can havliyle çıkan kişiler, kazadan şans eseri yara almadan kurtuldu.

25 Eylül 2024 Çarşamba 11:01