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İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Koç hayatını kaybetti

Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Ali Koç, bir süredir mücadele ettiği ve tedavi gördüğü hastalığı sebebiyle vefat etti.

İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Koç hayatını kaybetti

04 Ocak 2025 Cumartesi 15:38

 Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Ali Koç, bir süredir mücadele ettiği ve tedavi gördüğü hastalığı sebebiyle vefat etti. Ali Koç için Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Düzenlenen törene; Vali İlhami Aktaş’ın yanı sıra, İl Tarım ve Orman Müdürü Altan Çakır,  Şube Müdürleri ve Tarım ve Orman Müdürlüğü mensupları ile Müdür Yardımcısı Ali Koç’un ailesi katıldı. Törende okunan duaların ardından helallik alındı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde gerçekleştirilen törenin akabinde Ali Koç’un naaşı defnedilmek üzere dualarla memleketi Çankırı’nın Yapraklı İlçesine uğurlandı. 
  Ali Koç’un evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. 


İHA
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