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İletişimci Prof. Dr. Baştürk’ün sosyal medya hesabı çalındı…

Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Baştürk’ün instagram hesabı çalındı. Hesabı çalanlar Prof. Baştürk’ün adına uyduruk paylaşımlar yapmaya başladı. Baştürk takipçileri çalınan hesabından yapılan paylaşımlara itibar edilmemesi konusunda uyardı.

İletişimci Prof. Dr. Baştürk'ün sosyal medya hesabı çalındı…

25 Ekim 2024 Cuma 09:30

 Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü  Başkanı Prof. Dr. Emel Baştürk’ün instagram hesabı çalındı. Bugün sabah saatlerinden itibaren instagram hesabına erişim sağlayamayan Prof. Dr. Baştürk facebook hesabından yaptığı paylaşımda takipçilerini  önceki Instagram hesabından yapılacak paylaşımlara itibar edilmemesi konusunda uyardı. “İnstagram hesabıma giriş yapamıyorum. Sizlere benim adımla mesaj gönderilirse dikkate almayın lütfen!” mesajını paylaşan Prof. Dr. Baştürk’ün  adına erişemediği instagram hesabından öğleden sonra paylaşım yapıldı.  Konuyla ilgili haberdar olan Prof. Dr. Baştürk “Sakın yıllardan beri kullandığım instagram hesabından yapılan paylaşıma itibar edilmesin! Hele ki, bir yönlendirme, bir talepte bulunma gibi bir mesaj gelirse sakın yanıt verilmesin…. Bu, çalınan instagram hesabımı şikâyet edin!” uyarısını yaptı.

EMEL BAŞTÜRK KİMDİR?

Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Başkanı olan Prof. Dr. Emel Baştürk, uzun zamandır medya alanında basın yayın, dijital medya üzerine akademik çalışmaları vardı. Prof. Dr. Baştürk son olarak Türkiye’de gündemde olan “yeni medya”.  “Siber zorbalık”, “çevirmiçi riskler”,  gibi alanlarda ilk  akademik çalışmaları  yürütüyordu. (ÜMİT ÜLKER)

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