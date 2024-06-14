İş adamına silahlı saldırı

Olay, İzmit ilçesi Alikahya Merkez Mahallesi Sakıp Sabancı Bulvarı Zübeyde Sokak'taki turizm firmasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen şahıs, tabanca ile turizm firmasının sahibi Cemal K.'ye ateş ederek kaçtı. Vurulan Cemal K. kanlar içinde kalırken yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Cemal K.'yi ambulansla hastaneye kaldırdı.

Polis kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Olayı gerçekleştiren şahsın Cemal K.'nin arkadaşı olduğu öğrenildi.

İHA