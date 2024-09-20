banner1083
ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

İş arkadaşını silahlı 2 kişiyle dakikalarca gözetleyip saldırdı, kendisi ağır yaralandı: O anlar kameraya yansıdı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişi, husumetlisi olan iş arkadaşını silahlı 2 kişi ile dakikalarca gözetledikten sonra saldırdı. Çıkan silahlı kavgada pusu kuran şahıs ağır yaralanırken o anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İş arkadaşını silahlı 2 kişiyle dakikalarca gözetleyip saldırdı, kendisi ağır yaralandı: O anlar kameraya yansıdı

20 Eylül 2024 Cuma 14:24

 Olay, 15 Eylül Pazar günü İzmit ilçesi Halkevi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı iş yerinde çalışan E.G. ile  S.Ş. arasında henüz bilinmeyen sebeple husumet oluştu. Bunun üzerine gece saatlerinde 2 arkadaşı ile bölgeye gelen S.Ş., dakikalarca E.G.'yi gözetledi. O sırada eğlence mekanının önünde 2 kişi ile birlikte oturan E.G., S.Ş'nin saldırısına uğradı. Çıkan arbede sonrasında E.G. üzerindeki silahı çıkararak S.Ş'ye ateş etti. Ağır yaralanan S.Ş. sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken olay anbean güvenlik kamerasına yansıdı. 
  Görüntülerde S.Ş.'nin silahlı 2 arkadaşı ile E.G.'yi gözetlediği, ardından harekete geçerek husumetlisini darp ettiği görüntülerde yer aldı. E.G.'nin S.Ş.'ye ateş ettiği anlar da görüntülerde ye aldı. 


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Sağlık çalışanı kuzenini öldüren sanığa ağırlaştırışmış müebbet hapis talebi Sağlık çalışanı kuzenini öldüren sanığa...
İzmit'te 20 dönümlük alan küle döndü İzmit'te 20 dönümlük alan küle döndü
Kocaeli'de 940 Paket Gümrük Kaçağı Sigara Ele Geçirildi Kocaeli'de 940 Paket Gümrük Kaçağı Sigara Ele...
120 bin TL'lik sahte altın bozduran şüpheliler yakayı ele verdi 120 bin TL'lik sahte altın bozduran şüpheliler...
Denizde Kaybolan 2 Gencin Cansız Bedenine Ulaşıldı Denizde Kaybolan 2 Gencin Cansız Bedenine Ulaşıldı
Evine 100 Metre Kala Hayatını Kaybetti Evine 100 Metre Kala Hayatını Kaybetti
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Sağlık çalışanı kuzenini öldüren sanığa...
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde radyoloji teknisyeni kuzenini tabanca ile 10 el ateş ederek öldüren sanık hakkında...

Haberi Oku