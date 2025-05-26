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ASAYİŞ:
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İş yerinde unutulup kapı üstüne kilitlenince çareyi camda aradı, düşerek ağır yaralandı

Kocaeli'de alkol aldıktan sonra iş yerinde unutularak üzerine kapı kilitlenen 35 yaşındaki adam, dışarı çıkmak için iş yerinin camından inmeye çalışırken ikinci kattan düşerek ağır yaralandı.

İş yerinde unutulup kapı üstüne kilitlenince çareyi camda aradı, düşerek ağır yaralandı

26 Mayıs 2025 Pazartesi 09:47

 Olay, Derince ilçesi Yenikent Mahallesi'nde bulunan iş merkezinin ikinci katında meydana geldi. İddiaya göre, 35 yaşındaki A.Ö., alkol aldıktan sonra bulunduğu iş yerinde unutularak dışarıdan kilitlendi. Kapının kilitli olduğunu fark eden A.Ö., binadan çıkmak için camdan inmeye çalıştı. Dengesini kaybeden A.Ö., yaklaşık 5 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, Sağlık Bilimleri Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan A.Ö'nün hayati tehlikesi olduğu öğrenildi. 
  Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. 


İHA
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