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İş yerinde yangın paniği: 1 kişi dumandan etkilendi

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde 2 katlı iş yerinin üst katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, dumandan etkilenen bir çalışan hastaneye kaldırıldı.

İş yerinde yangın paniği: 1 kişi dumandan etkilendi

11 Nisan 2025 Cuma 10:37

 Yangın, saat 14.00 sıralarında Akse Mahallesi 471. Sokak üzerinde bulunan 2 katlı işyerinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle iş yerinin ikinci katında yangın çıktı. Alevleri fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler, ardından soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yangında dumandan etkilenen iş yeri çalışanı G.U., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. 
  Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı. 


İHA
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