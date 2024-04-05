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İşçi servisi yol ayrımındaki bariyere çarptı: 5 yaralı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde işçi servisi yol ayrımındaki bariyere çarptı. Kazada 5 işçi yaralandı.

İşçi servisi yol ayrımındaki bariyere çarptı: 5 yaralı

05 Nisan 2024 Cuma 09:35

  Kaza, Barış Mahallesi D-100 kara yolu güney yan yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyir halinde olan E.D. idaresindeki 41 P 5622 plakalı Mercedes marka işçi servisi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol ayrımındaki bariyere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araçtaki 5 işçi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulması üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 5 yaralı çevre hastanelere sevk edildi. Sürücü E.D. ise kazayı yara almadan atlattı. 
  Kaza sebebiyle güney yan yolda araç yoğunluğu oluştu. İşçi servisinin yoldan kaldırılmasıyla trafik normal seyrine döndü. Öte yandan kazanın işçi servisinin önündeki aracın aniden şerit değiştirmesi sebebiyle meydana geldiği iddia edildi. 
  Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 


İHA
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