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İzinsiz alınan araçla ortalığı savaş alanına çevirdiler: 3 yaralı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde izinsiz aldığı araçla tur atan sürücü ortalığı adeta savaş alanına çevirdi. Kazada 3 kişi yaralandı.

İzinsiz alınan araçla ortalığı savaş alanına çevirdiler: 3 yaralı

26 Mayıs 2025 Pazartesi 09:48

 Olay, 23.00 sıralarında Barbaros Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Körfez Seyyar Pazarcılar Odası'nda çalışan yabancı uyruklu M.M., yanında biri kadın 2 yolcuyla birlikte kooperatife ait 54 AEE 198 plakalı ticari aracı izinsiz şekilde aldı. Ehliyetsiz olduğu öğrenilen sürücü, Atatürk Caddesi üzerinde seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç önce yol kenarındaki bir elektrik panosuna, ardından park halinde bulunan 77 P 0260 plakalı bir servis otobüsüne çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle ticari araçta bulunan iki kişi araç içinde sıkıştı. Olayı gören vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri tarafından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. 
  Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, ehliyetsiz ve izinsiz araç kullanan şahısla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. 


İHA
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