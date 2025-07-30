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ASAYİŞ:
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İzmit'te kuyumcu vurgunu: "Altın ve paralarla yurt dışına kaçtı" iddiası

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde milyonlarca liralık vurgun yaptığı iddia edilen kuyumcunun yurt dışına kaçtığı öne sürüldü. Kuyumcudan 3,5 milyon lira değerinde altın almak için ödeme yapan ancak ürünlerini teslim alamayan bir müşteri, haciz için ekiplerle dükkana gelince şok geçirdi. Vitrinlerin ve kasaların boşaltıldığı, dükkanda sadece yaklaşık 30 kol saati bulunduğu tespit edildi.

İzmit'te kuyumcu vurgunu:

30 Temmuz 2025 Çarşamba 13:52

 Tepecik Mahallesi İstiklal Caddesi'nde faaliyet gösteren kuyumcu dükkanının sahibi Z.M.'nin, iddialara göre müşterilerinden para almasına rağmen dövizlerini teslim etmedi ve "yüksek faiz" vaadiyle de altın topladı. Kuyumcudan 3,5 milyon lira değerinde altın almak için ödeme yapan ve karşılığında senet imzaladığı öğrenilen ancak ürünlerini teslim alamayan bir müşteri, dolandırıldığı şüphesiyle yasal işlem başlattı.  
 Mağdurun haciz başvurusu üzerine icra memurları, polis ekipleriyle birlikte kuyumcu dükkanına geldi. İş yerinde kepenklerin kapalı olduğunu gören ekipler, çilingir yardımıyla içeri girdiğinde vitrinlerin ve kasaların boşaltıldığını, dükkanda yaklaşık 30 kol saati bulunduğunu tespit etti. 
 Olayın ortaya çıkmasının ardından çok sayıda mağdur, şikayette bulunmak üzere polis merkezine başvurdu. 
 Şüpheli Z.M.'nin gece saatlerinde yurt dışına kaçtığının değerlendirildiği öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. 


İHA
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