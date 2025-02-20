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Jandarma aracı uçurumdan yuvarlandı: 2 yaralı

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde devriye gezen jandarma ekipleri uçurumdan yuvarlandı. Meydana gelen kazada 2 jandarma personeli yaralandı.

Jandarma aracı uçurumdan yuvarlandı: 2 yaralı

20 Şubat 2025 Perşembe 12:20

 Kaza, Karamürsel ilçesi Aşıklar Tepesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kar yağışının etkili olduğu bölgede jandarma ekipleri devriyeye çıktı. İlçenin yüksek rakımlı bölgesinde ilerleyen jandarma aracı, kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle uçurumdan yuvarlandı. Uçuruma devrilen araç içerisinde 2 jandarma personeli araçta mahsur kaldı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve UMKE ekipleri sevk edildi. İtfaiye, UMKE ve jandarma ekipleri tarafından uzun uğraşlar sonucu araçta sıkışan 2 jandarma personeli, bulundukları yerden çıkartıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı personel hastaneye kaldırıldı. Jandarma personelinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

İHA
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