Jandarma aracı uçurumdan yuvarlandı: 2 yaralı Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde devriye gezen jandarma ekipleri uçurumdan yuvarlandı. Meydana gelen kazada 2 jandarma personeli yaralandı.

20 Şubat 2025 Perşembe 12:20