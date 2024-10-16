Kaçak göçmenler için 'şok evler' tuttular, polisi görünce 'şok oldular'

Suriye'den illegal yollarla Türkiye'ye sokulan düzensiz göçmenleri "şok evlerde" barındırarak Kocaeli ve Batı illerine sevk eden şebekeye yönelik, Kocaeli merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 12 şüpheli tutuklanırken, 33 düzensiz göçmen sınır dışı edilmek üzere teslim edildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü, Suriye'den illegal yollarla Türkiye'ye göçmen sokan ve bu kişileri sınır illerinde "şok ev" olarak tabir edilen yerlerde barındırarak, temin ettikleri araçlar ile öncü-artçı olarak Kocaeli ve Batı illerine nakleden şüphelilere yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenledi.

Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı ve Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı koordinasyonunda başlatılan operasyon kapsamında, Kocaeli merkezli olmak üzere Ankara, Mersin, Hatay, Gaziantep ve Kilis illerinde özel harekât destekli eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi.

Operasyonlar sonucunda, 2'si tahdit kayıtlı olmak üzere toplam 33 düzensiz göçmen yakalanarak sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Gözaltına alınan 13 şüpheliden 12'si tutuklandı. Düzensiz göçmenlerin naklinde kullanılan 5 araca tedbir kararı uygulanırken, 1 araç ise 6458 sayılı kanun kapsamında alıkonuldu.

Şüphelilere ait araç ve adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konulurken, sahte 3 bin dolar ve 7 bin 400 TL'lik para ele geçirildi.

İHA