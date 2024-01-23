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Kadın cinayetleri protesto edildi

arıca Abdi İpekçi Mahallesi’nde 4 ocak tarihinde evinin yakınlarında eski eşi tarafından silahla vurularak öldürülen Tülay Dağaşan cinayeti Gebze’de kadınlar tarafından protesto edildi.

Kadın cinayetleri protesto edildi

23 Ocak 2024 Salı 09:58

 Darıca Abdi İpekçi Mahallesi’nde  4 ocak tarihinde evinin yakınlarında eski eşi tarafından silahla vurularak öldürülen Tülay  Dağaşan cinayeti Gebze’de kadınlar tarafından protesto edildi. Protestoya merhume Dağaşan’ın aile fertleri de katıldı.  Gebze  Osman Yılmaz Mahallesi'nde toplanan grup sloganlar atarak Gebze 15 Temmuz Milli  İrade Meydanı’na kadar yürüdü.  Gebze Kent meydanında grup adına konuşan  Kadın cinayetlerini durdurma platformu üyesi Duygu Dilara  kadın cinayetlerinin durdurulması için yasaların uygulanmasını beklediklerini dile  getirdi. Grup adına konuşan CHP  Darıca Belediye Başkan Adayı  Gebze Belediyesi Meclis üyesi  avukat Saide  Arslan cinayetin  adli  sürecinin takipçisi olacağını  belirtti. Arslan bu tür kadın cinayetlerinin bir daha yaşanmaması adına yetkililerden gerekli tedbirleri almalarını beklediklerini dile getirdi. Açıklamanın ardından grup sessizce dağıldı. (ÜMİT ÜLKER)
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