Kadın cinayetleri protesto edildi arıca Abdi İpekçi Mahallesi’nde 4 ocak tarihinde evinin yakınlarında eski eşi tarafından silahla vurularak öldürülen Tülay Dağaşan cinayeti Gebze’de kadınlar tarafından protesto edildi.

23 Ocak 2024 Salı 09:58