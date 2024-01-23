Kadın cinayetleri protesto edildi

Darıca Abdi İpekçi Mahallesi’nde 4 ocak tarihinde evinin yakınlarında eski eşi tarafından silahla vurularak öldürülen Tülay Dağaşan cinayeti Gebze’de kadınlar tarafından protesto edildi. Protestoya merhume Dağaşan’ın aile fertleri de katıldı. Gebze Osman Yılmaz Mahallesi'nde toplanan grup sloganlar atarak Gebze 15 Temmuz Milli İrade Meydanı’na kadar yürüdü. Gebze Kent meydanında grup adına konuşan Kadın cinayetlerini durdurma platformu üyesi Duygu Dilara kadın cinayetlerinin durdurulması için yasaların uygulanmasını beklediklerini dile getirdi. Grup adına konuşan CHP Darıca Belediye Başkan Adayı Gebze Belediyesi Meclis üyesi avukat Saide Arslan cinayetin adli sürecinin takipçisi olacağını belirtti. Arslan bu tür kadın cinayetlerinin bir daha yaşanmaması adına yetkililerden gerekli tedbirleri almalarını beklediklerini dile getirdi. Açıklamanın ardından grup sessizce dağıldı. (ÜMİT ÜLKER)
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×