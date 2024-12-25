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Kalbinden tek kurşunla vurulmuş halde bulunan kadın erkek arkadaşına not bırakmış

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde evinde kalbinden tek kurşunla vurulmuş halde ölü olarak bulunan kadının erkek arkadaşına not bıraktığı öğrenildi. Kadının intihar ettiği sanılıyor.

Kalbinden tek kurşunla vurulmuş halde bulunan kadın erkek arkadaşına not bırakmış

25 Aralık 2024 Çarşamba 16:19

  Olay, dün sabah saatlerinde Karabaş Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'ndeki 7 katlı apartmanın 6'ncı katında meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, Funda Emine Büte'nin (40) cansız bedeni ile karşılaştı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu dedektifleri ve Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri evde inceleme yaptı. Yapılan çalışmada Funda Emine Büte'nin kalbinden tek kurşunla vurulduğu ve hayatını kaybettiği tespit edildi. Evde yapılan incelemede, "Bütün notlarımı atmışsın ama bu notumu saklarsın. Ben seni çok sevdim" yazılı not bulundu. Genç kadının aşk acısı sebebiyle kalbine tek kurşun sıktığı ihtimali üzerinde duruluyor. 
  Kadının dün gözaltına alınan erkek arkadaşı da ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. 


İHA
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